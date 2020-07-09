https://ria.ru/20200709/1574103047.html
Мурашко ожидает, что около половины россиян сделают прививку от гриппа
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что вакцину от гриппа получат не менее 47% населения России, число желающих получить ее перед эпидесезоном, по его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:07
2020-07-09T12:07
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200708/1574070929.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1400x0_80_0_0_e8e3ac2c3735ed9f7789754ffe2ac29d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество