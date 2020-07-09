Мурашко ожидает, что около половины россиян сделают прививку от гриппа

По его словам, еще одним направлением является вакцинация людей от пневмококка: часть входит в календари вакцинации для детей и для людей старшего возраста, находящихся в учреждениях соцзащиты, но сегодня и люди трудоспособного возраста за свои деньги делает прививку от этой инфекции.