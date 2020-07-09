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Мурашко ожидает, что около половины россиян сделают прививку от гриппа
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что вакцину от гриппа получат не менее 47% населения России, число желающих получить ее перед эпидесезоном, по его... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:07
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко ожидает, что около половины россиян сделают прививку от гриппа

12:07 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ожидает, что вакцину от гриппа получат не менее 47% населения России, число желающих получить ее перед эпидесезоном, по его словам, достаточно высоко.
"Мы видим, что и те, кто вакцинировался раньше, и те, кто не вакцинировался от гриппа - сегодня количество желающих перед началом эпидсезона получить (вакцину) достаточно высоко. Мы в прошлом году провакцинировали 47% населения, в этом году мы ожидаем цифры не меньше", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, еще одним направлением является вакцинация людей от пневмококка: часть входит в календари вакцинации для детей и для людей старшего возраста, находящихся в учреждениях соцзащиты, но сегодня и люди трудоспособного возраста за свои деньги делает прививку от этой инфекции.
Врач
8 июля, 17:24
В Подмосковье отметили снижение заболеваемости гриппом
430037
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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