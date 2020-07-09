Один из депутатов парламента Молдавии передумал уходить в оппозицию

"Я попал в политическую игру и в тот момент, когда понял, что мой уход может быть использован для блокировки деятельности парламента, решил, что это недопустимо. Я исполню свой долг,... а когда будет момент уйти – сдам мандат, но пока страна нуждается в сильном и эффективном управлении, поэтому я, как депутат фракции Партии социалистов, окажу свою поддержку", - написал Гацкан на своей странице в Facebook.