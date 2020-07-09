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Один из депутатов парламента Молдавии передумал уходить в оппозицию
Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан сообщил в четверг, что решил временно отказаться от ухода из парламента и остается в Партии социалистов, хотя раньше... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:03
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353
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ион кику, молдавия, в мире

Один из депутатов парламента Молдавии передумал уходить в оппозицию

12:03 09.07.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан сообщил в четверг, что решил временно отказаться от ухода из парламента и остается в Партии социалистов, хотя раньше планировал присоединиться к оппозиции.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". Гацкан 30 июня сообщил, что покидает фракцию социалистов и присоединяется к оппозиции, на следующий день он сообщил, что отказывается от мандата депутата.
"Я попал в политическую игру и в тот момент, когда понял, что мой уход может быть использован для блокировки деятельности парламента, решил, что это недопустимо. Я исполню свой долг,... а когда будет момент уйти – сдам мандат, но пока страна нуждается в сильном и эффективном управлении, поэтому я, как депутат фракции Партии социалистов, окажу свою поддержку", - написал Гацкан на своей странице в Facebook.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день с учетом Гацкана Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.
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7 июля, 14:28
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