https://ria.ru/20200709/1574102761.html
Наклейки "Место встречи" разместили на 20 пересадочных станциях МЦД
Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:01
2020-07-09T12:01
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808531_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f21351c531296706076a5cd47e46591b.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692383.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808531_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f21351c531296706076a5cd47e46591b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808531_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2a26df8fbd9d711f6c0d405038fed9cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572808531_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_53b26a1c464c5419f9f6af0b22067ee1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы
.
"Указатели "Место встречи" хорошо зарекомендовали себя в метро. Пассажиры обратились к нам с предложением разместить подобные наклейки на станциях диаметров. Уже размещено 18 указателей на станциях первого диаметра и 23 – второго диаметра", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что указатели появились на станциях: Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская, Волоколамская МЦД-2, Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Окружная, Фили, Славянский бульвар и Кунцевская МЦД-1.
Отмечается, что чаще всего наклейки размещают в середине платформы под навесом, в погодном модуле и в кассовой зоне.
"Таблички в виде ярко-красного сердца с рукопожатием и надписью "Место встречи" на русском и английском языках привлекают внимание пассажиров и помогают найти друг друга на станциях. Около этих указателей пассажиры могут назначать встречу, свидание, сбор туристических групп", - добавили в департаменте.
Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 59 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.