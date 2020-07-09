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Наклейки "Место встречи" разместили на 20 пересадочных станциях МЦД
Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:01
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
москва, общество

Наклейки "Место встречи" разместили на 20 пересадочных станциях МЦД

12:01 09.07.2020
30
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Указатели "Место встречи" хорошо зарекомендовали себя в метро. Пассажиры обратились к нам с предложением разместить подобные наклейки на станциях диаметров. Уже размещено 18 указателей на станциях первого диаметра и 23 – второго диаметра", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что указатели появились на станциях: Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская, Волоколамская МЦД-2, Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Окружная, Фили, Славянский бульвар и Кунцевская МЦД-1.
Отмечается, что чаще всего наклейки размещают в середине платформы под навесом, в погодном модуле и в кассовой зоне.
"Таблички в виде ярко-красного сердца с рукопожатием и надписью "Место встречи" на русском и английском языках привлекают внимание пассажиров и помогают найти друг друга на станциях. Около этих указателей пассажиры могут назначать встречу, свидание, сбор туристических групп", - добавили в департаменте.
Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 59 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.
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