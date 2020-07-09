Наклейки "Место встречи" разместили на 20 пересадочных станциях МЦД

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Размещение ярких указателей "Место встречи" завершилось на 20 пересадочных станциях МЦД, всего размещена 41 наклейка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы

"Указатели "Место встречи" хорошо зарекомендовали себя в метро. Пассажиры обратились к нам с предложением разместить подобные наклейки на станциях диаметров. Уже размещено 18 указателей на станциях первого диаметра и 23 – второго диаметра", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что указатели появились на станциях: Царицыно, Кубанская, Текстильщики, Новохохловская, Москва-Товарная, Курская, Каланчевская, Рижская, Дмитровская, Стрешнево, Тушинская, Волоколамская МЦД-2, Савеловская, Белорусский вокзал, Беговая, Тестовская, Окружная, Фили, Славянский бульвар и Кунцевская МЦД-1.

Отмечается, что чаще всего наклейки размещают в середине платформы под навесом, в погодном модуле и в кассовой зоне.

"Таблички в виде ярко-красного сердца с рукопожатием и надписью "Место встречи" на русском и английском языках привлекают внимание пассажиров и помогают найти друг друга на станциях. Около этих указателей пассажиры могут назначать встречу, свидание, сбор туристических групп", - добавили в департаменте.