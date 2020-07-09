МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. США своими безосновательными заявлениями о задержании судна с иранским оружием для хуситов пытаются обосновать продление оружейного эмбарго, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о перехвате в конце июня очередного груза иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов. По его словам, груз включал 200 гранатометов, более 1700 автоматов Калашникова, а также ракеты и другое вооружение.
"Ложь, обвинения и попытки посеять ненависть являются ключевыми элементами внешней политики США, в особенности действующего там режима", - говорится в заявлении Мусави, назвав заявления "пустыми".
По его словам, "американцы чувствуют, что их усилия на международной арене и в Совбезе (ООН), направленные на продление оружейного эмбарго (против Ирана), не принесли результатов".
"Подобного рода обвинениями и ложью они пытаются найти предлог для дальнейшего максимального давления, дав ход своим зловещим целям", - добавил Мусави.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.