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В Италии по делу о коррупции в ВС проходят более 30 человек
Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии операции, различные меры... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:59
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италия, в мире

В Италии по делу о коррупции в ВС проходят более 30 человек

11:59 09.07.2020
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РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии операции, различные меры пресечения определены для 31 человека.
Среди фигурантов - как чиновники и представители минобороны различных званий, так и предприниматели, которые обвиняются в аферах с поставками и в участии в преступных схемах при проведении тендеров на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
В частности, в ходе расследования всплыла мошенническая схема с поставками палаток для сухопутных войск и, в частности, участников миссий за рубежом. Стоимость открытого тендера составила 9 миллионов евро, говорится в сообщении римской полиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 июля, 14:50
Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
"Расследование позволило выявить аукционные нарушения и случаи мошенничества при контрактах в Вооруженных силах на сумму 18,5 миллионов евро", - отмечается в коммюнике.
Указывается, что семь подозреваемых отправлены под домашний арест, пятеро получили временный запрет на работу в государственных службах, остальным пока запрещено вести предпринимательскую деятельность на контрактной основе с госструктурами.
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