В Италии по делу о коррупции в ВС проходят более 30 человек

РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии операции, различные меры пресечения определены для 31 человека.

Среди фигурантов - как чиновники и представители минобороны различных званий, так и предприниматели, которые обвиняются в аферах с поставками и в участии в преступных схемах при проведении тендеров на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

В частности, в ходе расследования всплыла мошенническая схема с поставками палаток для сухопутных войск и, в частности, участников миссий за рубежом. Стоимость открытого тендера составила 9 миллионов евро, говорится в сообщении римской полиции.

"Расследование позволило выявить аукционные нарушения и случаи мошенничества при контрактах в Вооруженных силах на сумму 18,5 миллионов евро", - отмечается в коммюнике.