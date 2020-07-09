https://ria.ru/20200709/1574102687.html
В Италии по делу о коррупции в ВС проходят более 30 человек
Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии операции, различные меры... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:59
2020-07-09T11:59
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574102687.jpg?1594285154
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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италия, в мире
РИМ, 9 июл – РИА Новости, Александр Логунов.
Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии
операции, различные меры пресечения определены для 31 человека.
Среди фигурантов - как чиновники и представители минобороны различных званий, так и предприниматели, которые обвиняются в аферах с поставками и в участии в преступных схемах при проведении тендеров на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.
В частности, в ходе расследования всплыла мошенническая схема с поставками палаток для сухопутных войск и, в частности, участников миссий за рубежом. Стоимость открытого тендера составила 9 миллионов евро, говорится в сообщении римской полиции.
"Расследование позволило выявить аукционные нарушения и случаи мошенничества при контрактах в Вооруженных силах на сумму 18,5 миллионов евро", - отмечается в коммюнике.
Указывается, что семь подозреваемых отправлены под домашний арест, пятеро получили временный запрет на работу в государственных службах, остальным пока запрещено вести предпринимательскую деятельность на контрактной основе с госструктурами.