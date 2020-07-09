В Алтайском крае развернули три "ковидных" госпиталя

БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Три госпиталя для лечения больных коронавирусом дополнительно открывают в Алтайском крае в связи с ростом заболеваемости, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Этот вопрос рассмотрели в четверг на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
"Глава минздрава сообщил, что на этой неделе в крае дополнительно развернули 246 коек. В Михайловском и Тальменском районах начали работать два дополнительных "ковидных" госпиталя (по 20 коек каждый) для пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме. Принято решение открыть в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения еще один дополнительный госпиталь", - говорится в сообщении.
Губернатор Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения COVID-19.
"Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, к коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, специализируются по этой теме, - органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах. Это формирование межведомственных рабочих мобильных групп, которые в состоянии ходить и предупреждать, проверять те места, которые могут быть источниками распространения инфекции. Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение", - цитирует Томенко пресс-служба.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 224 инфицированных, зарегистрировано 4 летальных случая. Всего в крае инфицированных - 5121.
"Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась, мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения", - заявил глава регионального министерства здравоохранения Дмитрий Попов.
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