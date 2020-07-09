В Алтайском крае развернули три "ковидных" госпиталя

"Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, и тяжесть заболевания усугубилась, мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения", - заявил глава регионального министерства здравоохранения Дмитрий Попов.