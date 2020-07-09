В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 25 тысяч

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Число выздоровевших после Число выздоровевших после коронавирусной инфекции Польше превысило 25 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 569 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 25 477.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 36 951, 1 551 из заболевших скончался.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1687 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 955 находятся на карантине.

При этом ежесуточное количество выздоравливающих от коронавирусной инфекции людей в Польше уже несколько недель подряд превышает количество заболевших.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.