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Распространение нового коронавируса
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В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 25 тысяч
Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Польше превысило 25 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:58
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число излечившихся от коронавируса превысило 25 тысяч

11:58 09.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Польше превысило 25 тысяч, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 569 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 25 477.
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 36 951, 1 551 из заболевших скончался.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1687 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 955 находятся на карантине.
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При этом ежесуточное количество выздоравливающих от коронавирусной инфекции людей в Польше уже несколько недель подряд превышает количество заболевших.
С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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