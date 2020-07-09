Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

"Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. О результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок - 13 июля 2020 года", - говорится в документе.