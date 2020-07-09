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Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:55
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

11:55 09.07.2020
7153
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ аэропорту
В аэропорту
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
"Минтрансу России (Е.И. Дитриху) провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. О результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок - 13 июля 2020 года", - говорится в документе.
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Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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