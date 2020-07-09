Политолог прокомментировал задержание главы Хабаровского края Фургала

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Профессор НИУ ВШЭ, специалист по региональной политике Олег Матвейчев считает, что правоохранителям потребовалось два года с момента избрания Профессор НИУ ВШЭ, специалист по региональной политике Олег Матвейчев считает, что правоохранителям потребовалось два года с момента избрания Сергея Фургала губернатором Хабаровского края, чтобы собрать против него доказательства по делам о заказных убийствах 2000-х годов.

Фургал был задержан в четверг и отправлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По мнению Матвейчева, доказательства причастности Фургала к преступлениям начали собирать после его победы на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году. По его словам, понадобилось два года, чтобы собрать доказательства для суда. "Нашли доказательства, которые позволили предъявить обвинения, соответственно, сейчас его будут судить", - сказал Матвейчев РИА Новости.

В 2007-2018 годах, когда Фургал был депутатом Госдумы, правоохранители, по мнению политолога, им не занимались. "Правоохранители не связываются особо с депутатами ГД, потому что перспективы возбуждения уголовного дела туманны", - пояснил он.

По мнению эксперта, речь в деле Фургала может идти о трех убийствах, о которых СМИ Хабаровского края писали еще в начале 2000-х годов, а их исполнителями могли быть люди, связанные с Фургалом. "Именно сейчас СК нашел доказательства и всю номенклатуру данных по этим прежним делам", - считает Матвейчев.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил РИА Новости, что появились показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори в начале 2000-х годов, а преступников, признавшихся в убийствах и указавших на Фургала как на заказчика, взяли в прошлом году и правоохранители не могли не отреагировать на это. Также источник сообщил, что Фургала подозревают в заказе убийства конкурента. По словам источника, Фургала подозревают и в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, что также повлияло на появление уголовного дела помимо признательных показаний задержанных.