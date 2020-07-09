Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574102340.html
Эксперт прокомментировал протесты в Сербии
Антиправительственные протесты в Сербии могут продолжаться еще долго и интенсивно, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:52
александр вучич
косово
белград (город)
общество - видео
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100638_0:11:2543:1441_1400x0_80_0_0_33a948ebdfe7be46ddd78cd70626094b.jpg
https://ria.ru/20200709/1574098980.html
https://ria.ru/20200709/1574087473.html
косово
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100638_0:11:2543:1441_1400x0_80_0_0_33a948ebdfe7be46ddd78cd70626094b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100638_442:0:2543:1576_1400x0_80_0_0_ef964386ea73fd6441d784d01f6cd8a9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574100638_748:0:2324:1576_1400x0_80_0_0_e25ad056c6c38ce8ed9ea67438c90cfb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, косово, белград (город), общество - видео, в мире

Эксперт прокомментировал протесты в Сербии

11:52 09.07.2020
702
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Антиправительственные протесты в Сербии могут продолжаться еще долго и интенсивно, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича.
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 11:05
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Нынешние протесты можно связать с предыдущей протестной деятельностью оппозиции, отметила эксперт в беседе с РИА Новости.
"Демонстрации и мирные митинги оппозиции продолжаются уже два года подряд, и большая часть оппозиции игнорировала прошедшие 21 июня выборы. То есть недовольство в оппозиции зреет давно, уже больше года. Вот сейчас спусковым крючком стала эта новая волна борьбы с коронавирусом. Оппозиция считает, что сербское правительство манипулирует цифрами. То есть это большой комплекс проблем, связанных с действиями правительства в связи с пандемией. Оппозиция рассматривает вводимые меры как намерение властей ограничить их деятельность, поэтому такая волна протестов", - пояснила она.
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 03:11
В Сербии на протестах пострадали журналисты, сообщают СМИ
Также беспорядки связаны и с напряженной ситуацией вокруг переговоров по статусу Косово, считает Соколова.
По мнению эксперта, протесты в Белграде быстро не закончатся.
"Думаю, что протесты могут продолжаться долго, интенсивно и агрессивно... Агрессия со стороны полиции может вызвать большой виток недовольства среди сербов. Демонстрации с переменным мирным успехом и характером продолжаются уже второй год. Во время этих мирных демонстраций были и моменты жестокого поведения оппозиционеров. Так что, в принципе, протестная деятельность может продолжаться и может носить как мирный, так и агрессивный характер - и со стороны населения, и со стороны властей", - сказала она.
401336
Обсудить 0
Александр ВучичКосовоБелград (город)Общество - ВидеоВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия
Сергей Фургал
Политолог прокомментировал задержание главы Хабаровского края Фургала
США
Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко)
В УПЦ оценили возможное принятие антисемейных законов на Украине
Кито, Эквадор
СМИ: министр иностранных дел Эквадора подал в отставку
Английская писательница Джоан Роулинг
Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Вице-мэр Белграда дал первую оценку ущерба от беспорядков
В Италии по делу о коррупции в ВС проходят более 30 человек
Украинский военный
В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры СК
Жириновский назвал задержание Фургала некорректным
Андрей Пивоваров
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
Лента новостейМолния