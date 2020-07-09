Эксперт прокомментировал протесты в Сербии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Антиправительственные протесты в Сербии могут продолжаться еще долго и интенсивно, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.

В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича

Нынешние протесты можно связать с предыдущей протестной деятельностью оппозиции, отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

"Демонстрации и мирные митинги оппозиции продолжаются уже два года подряд, и большая часть оппозиции игнорировала прошедшие 21 июня выборы. То есть недовольство в оппозиции зреет давно, уже больше года. Вот сейчас спусковым крючком стала эта новая волна борьбы с коронавирусом. Оппозиция считает, что сербское правительство манипулирует цифрами. То есть это большой комплекс проблем, связанных с действиями правительства в связи с пандемией. Оппозиция рассматривает вводимые меры как намерение властей ограничить их деятельность, поэтому такая волна протестов", - пояснила она.

Также беспорядки связаны и с напряженной ситуацией вокруг переговоров по статусу Косово , считает Соколова.

По мнению эксперта, протесты в Белграде быстро не закончатся.