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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574102197.html
В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, выздоровели 406, сообщил в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили шесть новых случаев COVID-19

11:50 09.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 154 человека, выздоровели 406, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Четыре военнослужащих и два сотрудника ВС Украины находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВСУ болеют 154 человека, всего за время пандемии выздоровели 406 человек, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 565 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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