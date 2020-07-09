В КБР бухгалтера райбольницы будут судить за хищение более 38 миллионов

"Следствием установлено, что главный бухгалтер ГБУЗ "Центральная районная больница" Зольского района, действуя по предварительному сговору с работниками системы здравоохранения района, в период с 2013 по 2018 год похитила средства обязательного медицинского страхования, средства республиканского бюджета и средства, приносящие доход от деятельности больницы, на общую сумму свыше 38,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.