https://ria.ru/20200709/1574102109.html
В КБР бухгалтера райбольницы будут судить за хищение более 38 миллионов
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера районной больницы, которую обвиняют в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:49
2020-07-09T11:49
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера районной больницы, которую обвиняют в хищении более 38 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"Следствием установлено, что главный бухгалтер ГБУЗ "Центральная районная больница" Зольского района, действуя по предварительному сговору с работниками системы здравоохранения района, в период с 2013 по 2018 год похитила средства обязательного медицинского страхования, средства республиканского бюджета и средства, приносящие доход от деятельности больницы, на общую сумму свыше 38,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратурой республики с женщиной было заключено досудебное соглашение, в рамках которого она оказала активное содействие следствию, изобличив в совершении преступлений других лиц.
Ей предъявлено обвинение по статье "Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"В ходе предварительного следствия предъявлен иск о возмещении причиненного ущерба на сумму более 38 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Зольский районный суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.