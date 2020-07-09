В УПЦ оценили возможное принятие антисемейных законов на Украине

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинское государство не будет иметь будущего, если на законодательном уровне будут приняты антисемейные нормы; "восстание против семьи - это восстание против Бога", заявили в Украинской православной церкви.

"Статья 51 Конституции Украины говорит о том, что брак - это союз мужчины и женщины, а семья охраняется государством. Сейчас нашим гражданам хотят навязать закон, который нарушает эту конституционную норму", - написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

Он пояснил, что, согласно новым законодательным инициативам, если он выразит свое согласие с тем, что брак - это исключительно союз двух разнополых людей, то его, как и любого другого человека, могут оштрафовать, потому что это ущемляет права тех людей, которые так не считают.

"А это, в свою очередь, нарушает 34 статью Конституции Украины, которая гарантирует нам право на свободу выражения своих взглядов и убеждений", - отметил архиерей.

Он также обратил внимание на то, что хотя сегодня, 8 июля, на государственном уровне празднуется День семьи, однако этот праздник на Украине "особо не афишируется", но "зато СМИ еще за полгода до "марша равенства" начинают рекламировать это глумление над человеческим достоинством".

По оценке митрополита Луки, Украина вымирает, например, смертность населения в его Запорожской области сейчас в три раза превышает рождаемость. При этом, добавил он, "в День святого Валентина молодежи раздают презервативы".

"Получается так, что сегодня в нашей стране строится не только антиконституционное государство, но и Богу противное. Тогда закономерный вопрос - а какое будущее у такого государства?" - задался вопросом архиерей.

Он привел в пример святых благоверных князей Петра и Февронию как "образец супружеской верности, стойкости и целомудрия", отметив, что "семья - это Богом уставленная фундаментальная основа жизни человеческого общества".