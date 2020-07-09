В российском посольстве прокомментировали запрет RT в Литве

"Очередная пакость Литвы в адрес России не удивляет: у многих складывается впечатление, что это устоявшееся внешнеполитическое кредо официального Вильнюса и особенно литовского министерства иностранных дел. Выдвинутые против RT бредовые обвинения также не новость, а отработанная здесь практика. Отсутствие доказательств в сегодняшней Литве не считается обязательным условием для преследования собственных граждан, навешивания на них чудовищных ярлыков. К примеру, любой высокопоставленный чиновник в этой прибалтийской стране может публично назвать своего согражданина символом кровопролития, не имея для этого абсолютно никаких оснований", - сообщили в российской дипмиссии.