В российском посольстве прокомментировали запрет RT в Литве

Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране, мотивируя это тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.
Комментируя запрет на вещание, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян указала, что Киселев не имеет отношения к каналу.
"Очередная пакость Литвы в адрес России не удивляет: у многих складывается впечатление, что это устоявшееся внешнеполитическое кредо официального Вильнюса и особенно литовского министерства иностранных дел. Выдвинутые против RT бредовые обвинения также не новость, а отработанная здесь практика. Отсутствие доказательств в сегодняшней Литве не считается обязательным условием для преследования собственных граждан, навешивания на них чудовищных ярлыков. К примеру, любой высокопоставленный чиновник в этой прибалтийской стране может публично назвать своего согражданина символом кровопролития, не имея для этого абсолютно никаких оснований", - сообщили в российской дипмиссии.
В посольстве отметили, что "подобная практика сочетается с ограничениями свободы слова, информационной зачисткой, что фиксируется профильными международными структурами".
"Наконец, уместно в этой связи упомянуть последний опрос общественного мнения, проведенный местным Центром восточно-европейских исследований, согласно которому только 36% жителей страны удовлетворены состоянием демократии в Литве", - подчеркнули в диппредставительстве.
На минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия.
8 июля, 18:23Сказано в эфире"Прямой акт цензуры". Вице-президент МФЖ о запрете вещания RT в ЛитвеКомиссия по радио и телевидению Литвы сообщила о запрете трансляции в стране пяти телеканалов RT. Вице-президент Международной Федерации журналистов Тимур Шафир в эфире радио Sputnik прокомментировал решение литовских властей.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи притеснений СМИ в странах Балтии, как отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".