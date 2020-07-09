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Международные чартеры могут быть запущены после летнего сезона
Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
борис игнатьев
новости - туризм
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
борис игнатьев, новости - туризм, снг

Международные чартеры могут быть запущены после летнего сезона

11:43 09.07.2020
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© Марина ЛысцеваПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© Марина Лысцева
Пассажирский самолет . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"В августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона. Летний сезон мы будем путешествовать по территории страны", - сказал он.
Ранее Игнатьев отмечал, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ.
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Борис ИгнатьевНовости - ТуризмСНГ
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