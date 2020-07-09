https://ria.ru/20200709/1574101825.html
Международные чартеры могут быть запущены после летнего сезона
Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
2020-07-09T11:43
борис игнатьев
новости - туризм
снг
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис игнатьев, новости - туризм, снг