Более двух тысяч обращений поступили на горячую линию Москальковой

В ходе заседания в ГД Москалькова также отметила, что в последние годы число поступивших к ней обращений осталось примерно на одном уровне и составило 38-40 тысяч. При этом в 2019 году удалось почти вдвое увеличить число восстановленных прав граждан. Так, было отменено 10 решений судов. По данным омбудсмена, в 2019 году граждане реже обращались к ней по вопросам жилищных прав и проблемам миграции. При этом на треть увеличилось число обращений в сфере уголовного судопроизводства.