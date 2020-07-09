Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574101774.html
Более двух тысяч обращений поступили на горячую линию Москальковой
Более 2 тысяч обращений поступили на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в период пандемии, большинство касались... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
распространение нового коронавируса
татьяна москалькова
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200708/1574077346.html
https://ria.ru/20200702/1573807532.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна москалькова, госдума рф, общество

Более двух тысяч обращений поступили на горячую линию Москальковой

11:43 09.07.2020
39
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч обращений поступили на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в период пандемии, большинство касались медицинской помощи, соблюдения прав заключённых и трудовых прав, сообщается на сайте омбудсмена.
Информацию о работе с обращениями в пандемию Москалькова представила в рамках ежегодного доклада о деятельности омбудсмена за 2019 год на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю и регламенту.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
8 июля, 19:20Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
"На круглосуточную горячую линию уполномоченного поступило более 2 тысяч звонков (2 156)", - говорится в сообщении.
Большинство обращений касались вопросов обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь (283 обращения), нарушения трудовых прав граждан (208), обеспечения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания (361), гарантий прав участников уголовного процесса (306), а также возвращения российских граждан из-за рубежа и оказания им помощи (141), социального обеспечения и материальной помощи (217).
Президент РФ Владимир Путин
2 июля, 17:22Распространение нового коронавируса
Путин лично контролировал работу по поддержке населения в период пандемии
В ходе заседания в ГД Москалькова также отметила, что в последние годы число поступивших к ней обращений осталось примерно на одном уровне и составило 38-40 тысяч. При этом в 2019 году удалось почти вдвое увеличить число восстановленных прав граждан. Так, было отменено 10 решений судов. По данным омбудсмена, в 2019 году граждане реже обращались к ней по вопросам жилищных прав и проблемам миграции. При этом на треть увеличилось число обращений в сфере уголовного судопроизводства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТатьяна МоскальковаГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Поезд Московского центрального диаметра
Наклейки "Место встречи" разместили на 20 пересадочных станциях МЦД
Логотип телеканала RT
В российском посольстве прокомментировали запрет RT в Литве
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Врач скорой помощи
В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса превысило 90
Ирина Волынец
В ОП предложили платить алименты детям, чьи родители не могут из-за COVID
Врач скорой помощи
В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Сергей Гаврилов
Депутат оценил систему уполномоченных по правам человека в России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок
Санкт-Петербург
В Петербурге подтвердили еще 36 случаев смерти пациентов с коронавирусом
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Заседание рабочей группы по Конституции запланировали на 30 июля
Буэнос-Айрес, Аргентина
В Аргентине прошли митинги против карантина
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 568 новых случаев COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Возвращение к изоляции. Кому грозит новый карантин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
Лента новостейМолния