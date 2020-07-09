https://ria.ru/20200709/1574101774.html
Более двух тысяч обращений поступили на горячую линию Москальковой
Более 2 тысяч обращений поступили на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в период пандемии, большинство касались... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
2020-07-09T11:43
распространение нового коронавируса
татьяна москалькова
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://ria.ru/20200708/1574077346.html
https://ria.ru/20200702/1573807532.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1400x0_80_0_0_023eb1225969c541511efcfd79f5309a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_212:0:2943:2048_1400x0_80_0_0_cd077b5d7ef00162fe1cebe2109c0ed2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_da06da791221b9b7f2f53bc8cb1148c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, госдума рф, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Более 2 тысяч обращений поступили на горячую линию уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой
в период пандемии, большинство касались медицинской помощи, соблюдения прав заключённых и трудовых прав, сообщается на сайте омбудсмена.
Информацию о работе с обращениями в пандемию Москалькова представила в рамках ежегодного доклада о деятельности омбудсмена за 2019 год на расширенном заседании комитета Госдумы
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю и регламенту.
"На круглосуточную горячую линию уполномоченного поступило более 2 тысяч звонков (2 156)", - говорится в сообщении.
Большинство обращений касались вопросов обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь (283 обращения), нарушения трудовых прав граждан (208), обеспечения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания (361), гарантий прав участников уголовного процесса (306), а также возвращения российских граждан из-за рубежа и оказания им помощи (141), социального обеспечения и материальной помощи (217).
В ходе заседания в ГД Москалькова также отметила, что в последние годы число поступивших к ней обращений осталось примерно на одном уровне и составило 38-40 тысяч. При этом в 2019 году удалось почти вдвое увеличить число восстановленных прав граждан. Так, было отменено 10 решений судов. По данным омбудсмена, в 2019 году граждане реже обращались к ней по вопросам жилищных прав и проблемам миграции. При этом на треть увеличилось число обращений в сфере уголовного судопроизводства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.