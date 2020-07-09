Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. История с известной британской писательницей Джоан Роулинг, попавшей под огонь критики после ее поддержки спора с активистами ЛГБТ-сообщества, является примером "травли за толерантность", считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее Роулинг заступилась за Майю Форстейтер, работавшую в исследовательском центре Centre for Global Development и уволенную после нескольких заявлений в адрес трансгендеров. Так, Форстейтер заявила, что мужчины не станут женщинами, надев платье и каблуки. Роулинг со своей стороны решила поддержать Майю и написала в Твиттере, что женщин не должны увольнять с работы, если они утверждают о реальности пола. Активисты ЛГБТ-сообщества назвали это нетерпимостью к трансгендерам.

"Это пример, как сейчас говорят, травли за толерантность. <...> После этого твита на Роулинг обрушилась пресса, активисты, собственные фанаты, лондонский издательский дом отказался с ней работать", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что толерантность как социологический термин обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.