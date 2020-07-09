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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200709/1574101730.html
Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова
История с известной британской писательницей Джоан Роулинг, попавшей под огонь критики после ее поддержки спора с активистами ЛГБТ-сообщества, является примером РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:43
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, лгбт-сообщество

Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова

11:42 09.07.2020 (обновлено: 11:43 09.07.2020)
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanАнглийская писательница Джоан Роулинг
Английская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. История с известной британской писательницей Джоан Роулинг, попавшей под огонь критики после ее поддержки спора с активистами ЛГБТ-сообщества, является примером "травли за толерантность", считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Роулинг заступилась за Майю Форстейтер, работавшую в исследовательском центре Centre for Global Development и уволенную после нескольких заявлений в адрес трансгендеров. Так, Форстейтер заявила, что мужчины не станут женщинами, надев платье и каблуки. Роулинг со своей стороны решила поддержать Майю и написала в Твиттере, что женщин не должны увольнять с работы, если они утверждают о реальности пола. Активисты ЛГБТ-сообщества назвали это нетерпимостью к трансгендерам.
Британская писательница Дж. К. Роулинг
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"Это пример, как сейчас говорят, травли за толерантность. <...> После этого твита на Роулинг обрушилась пресса, активисты, собственные фанаты, лондонский издательский дом отказался с ней работать", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что толерантность как социологический термин обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
"Именно это мы видим в твите Джоан. И именно за это ей и досталось. За толерантность в истинном, не извращённом и вывороченном понимании", - сказал представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьЛГБТ-сообщество
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