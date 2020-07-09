В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова

"Я выехал к нему (Пивоварову. — Прим. ред.), о задержании пока ничего не могу сказать", — отметил Елисеев.

В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого выступают бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.