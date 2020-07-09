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В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:23
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
андрей пивоваров
открытая россия
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, андрей пивоваров, открытая россия, происшествия

В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова

11:41 09.07.2020 (обновлено: 15:23 09.07.2020)
22304
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров
Андрей Пивоваров
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
Андрей Пивоваров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.

"Я выехал к нему (Пивоварову. — Прим. ред.), о задержании пока ничего не могу сказать", — отметил Елисеев.

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" — организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого выступают бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.
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ЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийАндрей ПивоваровОткрытая РоссияПроисшествия
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