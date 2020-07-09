https://ria.ru/20200709/1574101560.html
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:41
2020-07-09T15:23
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
андрей пивоваров
открытая россия
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574097958.html
Андрей Левицкий
Лови подчиненных Ходорковского! Нечего им в России делать.
173
Геннадий Канинский
Мочить в сортире!
130
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/98220/35/982203514_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_5effe2192d1696d9f215682088a522c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, андрей пивоваров, открытая россия, происшествия