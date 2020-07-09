В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Более 170 пациентов с Более 170 пациентов с коронавирусом Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 61 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 068 случаев заболевания, из них 276 – за последние сутки.

"Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 147 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 854 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего вылечились 9243 человека. За последние сутки скончались трое пациентов, число летальных случаев достигло 144.