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В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Более 170 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 61 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, свердловская область, общество

В Свердловской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:40 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Более 170 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 61 из них подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает в четверг оперативный штаб региона.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 068 случаев заболевания, из них 276 – за последние сутки.
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"Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 147 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что 854 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. Всего вылечились 9243 человека. За последние сутки скончались трое пациентов, число летальных случаев достигло 144.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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