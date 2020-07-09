Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, российский шахматист Гарри Каспаров и еще 150 писателей, ученых и активистов подписали письмо с осуждением так называемой "культуры отмены", которая распространилась по всему миру на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Австралийский словарь английского языка Macquarie назвал выражение "cancel culture" ("культура отмены") выражением 2019 года. Под ним подразумевается общество, которое путем публичного осуждения привлекает к ответственности известных личностей или группы людей за "правонарушения" социального характера, такие как некорректные высказывания.

"Мощные протесты за расовую и социальную справедливость приводят к призывам к большему равенству и инклюзивности в нашем обществе, в том числе в сфере высшего образования, журналистики, благотворительности и искусства. Свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днем становится все более ограниченным. В нашей культуре все шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичный позор и осуждение, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности", - говорится в тексте письма, опубликованном в американском литературном журнале Harper's Magazine.

Составители письма отмечают, что они поддерживают проводимые в обществе реформы и изменения, однако выступают против ограничений "открытых обсуждений и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия".

Писатели и активисты, подписавшие письмо, также называют "тревожными" призывы к "быстрому и суровому возмездию в ответ на предполагаемые нарушения норм мыслей и слов". В частности, активисты обеспокоены увольнением редакторов за публикации "спорных статей", запретом для журналистов писать на определенные темы, изъятие ряда книг из публичного доступа и другие меры "наказания" инакомыслия.

Среди подписавших письмо - американский ученый Ноам Хомски, писатель Салман Рушди, канадская писательница Маргарет Этвуд, журналист Малкольм Гладуэлл, критик Мартин Эмис и другие.