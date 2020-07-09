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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200709/1574101393.html
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, российский шахматист Гарри Каспаров и еще 150 писателей, ученых и активистов подписали письмо с осуждением так... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:39
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение

Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова

11:39 09.07.2020
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© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писательница Дж. К. Роулинг
Британская писательница Дж. К. Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, российский шахматист Гарри Каспаров и еще 150 писателей, ученых и активистов подписали письмо с осуждением так называемой "культуры отмены", которая распространилась по всему миру на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Австралийский словарь английского языка Macquarie назвал выражение "cancel culture" ("культура отмены") выражением 2019 года. Под ним подразумевается общество, которое путем публичного осуждения привлекает к ответственности известных личностей или группы людей за "правонарушения" социального характера, такие как некорректные высказывания.
"Мощные протесты за расовую и социальную справедливость приводят к призывам к большему равенству и инклюзивности в нашем обществе, в том числе в сфере высшего образования, журналистики, благотворительности и искусства. Свободный обмен информацией и идеями, жизненная основа либерального общества, с каждым днем становится все более ограниченным. В нашей культуре все шире распространяется цензура: нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичный позор и осуждение, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности", - говорится в тексте письма, опубликованном в американском литературном журнале Harper's Magazine.
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Составители письма отмечают, что они поддерживают проводимые в обществе реформы и изменения, однако выступают против ограничений "открытых обсуждений и терпимости к различиям в пользу идеологического соответствия".
Писатели и активисты, подписавшие письмо, также называют "тревожными" призывы к "быстрому и суровому возмездию в ответ на предполагаемые нарушения норм мыслей и слов". В частности, активисты обеспокоены увольнением редакторов за публикации "спорных статей", запретом для журналистов писать на определенные темы, изъятие ряда книг из публичного доступа и другие меры "наказания" инакомыслия.
Среди подписавших письмо - американский ученый Ноам Хомски, писатель Салман Рушди, канадская писательница Маргарет Этвуд, журналист Малкольм Гладуэлл, критик Мартин Эмис и другие.
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Ранее по городам во многих странах прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Люди протестуют против расизма и дискриминации темнокожего населения. На фоне протестов ряд производителей сделали ребрендинг продуктов, которые были восприняты как "расистские". Кроме того, американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем в картине. Спустя две недели платформа вернула фильм, добавив к нему контекст и дисклеймер. Власти городов переименуют улицы, станции метро и даже горы с "расистскими" названиями. Во многих городах осуществляется снос памятников, имеющих отношение к расизму.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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