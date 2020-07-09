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В Тульской области обнаружили тело мужчины, привязанное скотчем к дереву
Тело мужчины, привязанное скотчем к дереву, обнаружено в лесу в Тульской области, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:39
тульская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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тульская область, происшествия

В Тульской области обнаружили тело мужчины, привязанное скотчем к дереву

11:39 09.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Тело мужчины, привязанное скотчем к дереву, обнаружено в лесу в Тульской области, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщает СУСК РФ по региону.
"Тело мужчины обнаружено в лесном массиве, расположенном неподалеку от города Богородицка Тульской области, привязанное к дереву лентой-скотч. Богородицким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело 32-летнего мужчины обнаружено с признаками насильственной смерти.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего и лица, причастные к его совершению, говорится в сообщении.
Сотрудник Следственного комитета России
8 июля, 13:02
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