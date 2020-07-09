В Тульской области обнаружили тело мужчины, привязанное скотчем к дереву

"Тело мужчины обнаружено в лесном массиве, расположенном неподалеку от города Богородицка Тульской области, привязанное к дереву лентой-скотч. Богородицким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего и лица, причастные к его совершению, говорится в сообщении.