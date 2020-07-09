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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574101174.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 4429
Больше 81% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 4429

11:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Больше 81% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5433 подтвержденных случая. Выздоровели за сутки 105 пациентов, всего выздоровевших – 4429", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в госпиталях в республике находится 963 человека, из которых 45 больных – в реанимациях.
Отмечается, что в республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
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