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Delivery Club заявил о выплате долгов по зарплате большинству курьеров
Большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме, говорится в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:38
delivery club
юлия иванова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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delivery club, юлия иванова, москва, происшествия

Delivery Club заявил о выплате долгов по зарплате большинству курьеров

11:38 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки еды Delivery Club
Курьер службы доставки еды Delivery Club
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Курьер службы доставки еды Delivery Club. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме, говорится в сообщении сервиса. На фоне этой ситуации Delivery Club ужесточает требования к партнерам.
Во вторник представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса.
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"Большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме", - сообщает Delivery. В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров, все они работали через одну логистическую компанию — ООО "Амароли", уточняется в сообщении.
"Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача помочь курьерам", - отмечает сервис.
В Delivery Club подтвердили, что расторгают отношения с данной логистической компанией. "… Delivery Club понес прямые финансовые потери. Нам важно сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, компания полностью меняет систему контроля подрядчиков: внедряет новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний. "Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом", - говорится в сообщении.
Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене соответствует плановому.
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Delivery ClubЮлия ИвановаМоскваПроисшествия
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