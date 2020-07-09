Delivery Club заявил о выплате долгов по зарплате большинству курьеров

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме, говорится в сообщении сервиса. На фоне этой ситуации Delivery Club ужесточает требования к партнерам.

Во вторник представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса.

"Большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме", - сообщает Delivery. В общей сложности с задержкой заработной платы столкнулись 326 курьеров, все они работали через одну логистическую компанию — ООО "Амароли", уточняется в сообщении.

"Подрядчик задержал выплаты курьерам, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику денежные средства для погашения долгов. В этой ситуации мы также оказались пострадавшей стороной от недобросовестного контрагента, заплатив дважды, но сейчас наша главная задача помочь курьерам", - отмечает сервис.

В Delivery Club подтвердили, что расторгают отношения с данной логистической компанией. "… Delivery Club понес прямые финансовые потери. Нам важно сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась", - отмечается в сообщении.

Кроме того, компания полностью меняет систему контроля подрядчиков: внедряет новые продуктовые и операционные инструменты для проверки своевременности выплат, а также дополнительные критерии отбора логистических компаний. "Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом", - говорится в сообщении.