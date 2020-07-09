Заседание рабочей группы по Конституции запланировали на 30 июля

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новое заседание рабочей группы по поправкам в конституцию запланировано на 30 июля, сообщил ее сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Если у вас есть поправки в свои уставы и конституции, пожалуйста, присылайте их в рабочую группу, мы вместе с вами их будем смотреть, будем анализировать. Тридцатого числа мы заседаем, во всяком случае предварительно так договорились. Пожалуйста, не надо никуда торопиться, качество превыше всего", - сказал Крашенинников, обращаясь к представителям региональных парламентов на внеочередном заседании президиума Совета законодателей РФ по вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к конституции.
Предыдущее заседание, первое после одобрения поправок на общероссийском голосовании, состоялось 3 июля. Выступая на нем, президент РФ Владимир Путин предложил рабочей группе продолжить работу. По его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона. Члены рабочей группы после встречи рассказали РИА Новости, что они с радостью и энтузиазмом восприняли предложение главы государства.