Заседание рабочей группы по Конституции запланировали на 30 июля

"Если у вас есть поправки в свои уставы и конституции, пожалуйста, присылайте их в рабочую группу, мы вместе с вами их будем смотреть, будем анализировать. Тридцатого числа мы заседаем, во всяком случае предварительно так договорились. Пожалуйста, не надо никуда торопиться, качество превыше всего", - сказал Крашенинников, обращаясь к представителям региональных парламентов на внеочередном заседании президиума Совета законодателей РФ по вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к конституции.