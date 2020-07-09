Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа

Люди в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Авиасообщение между Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа, учитывая эпидемиологическую ситуацию за рубежом.

К таком решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Речь идет о статистике по COVID-19 за 14 дней и коэффициенте распространенности инфекции. Вероятно, будут учитывать еще один критерий: показатель заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения.

Россияне, прибывающие на родину вывозными рейсами, должны проходить 14-дневный карантин или тестироваться на наличие SARS-CoV-2 на основе эпидситуации в стране, из которой они прилетели. До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.

Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта. Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.