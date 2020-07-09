https://ria.ru/20200709/1574100844.html
Россия будет восстанавливать авиасообщение с другими странами в два этапа
Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа, учитывая эпидемиологическую ситуацию за рубежом. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:36
2020-07-09T14:09
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
экономика
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8
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Авиасообщение между Россией
и другими странами будут восстанавливать в два этапа, учитывая эпидемиологическую ситуацию за рубежом.
К таком решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса
.
Речь идет о статистике по COVID-19 за 14 дней и коэффициенте распространенности инфекции. Вероятно, будут учитывать еще один критерий: показатель заболеваемости за последние две недели на 100 тысяч населения.
Россияне, прибывающие на родину вывозными рейсами, должны проходить 14-дневный карантин или тестироваться на наличие SARS-CoV-2 на основе эпидситуации в стране, из которой они прилетели. До 13 июля Минтранс оценит готовность международных аэропортов к возобновлению полетов.
Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта. Исключением стали вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.