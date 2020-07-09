В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2011

"Вирус COVID-19 диагностировали у 2011 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.