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Распространение нового коронавируса
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В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2011
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на восемь, достигнув 2011, сообщил в четверг республиканский департамент... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:34
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, эстония, в мире

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2011

11:34 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на восемь, достигнув 2011, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2011 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся три пациента, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Департамент здоровья объявил в среду, что если за две недели COVID-19 заразятся примерно 300 человек, в Эстонии могут быть введены новые ограничения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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