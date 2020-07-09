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В Сургуте в реку Сайма попали нефтепродукты
Нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте (ХМАО), площадь загрязнения составляет около 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:47
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новости - экология, сургут, происшествия

В Сургуте в реку Сайма попали нефтепродукты

11:34 09.07.2020 (обновлено: 11:47 09.07.2020)
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© Фото : Администрация города СургутаМероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте
© Фото : Администрация города Сургута
Мероприятия по ликвидации загрязнения нефтепродуктами реки Сайма в городе Сургуте. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте (ХМАО), площадь загрязнения составляет около 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Был произведен сброс нефтепродуктов в ливневую канализацию города, нефтепродукты попали в водохранилище реки Сайма. На данный момент устанавливается истинный объем загрязнения, представители ГО и ЧС устанавливают боновые ограждения", - сказал РИА Новости руководитель муниципального отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Вячеслав Адушкин.
По его словам, специалисты выясняют, каким образом нефтепродукты оказались в ливневой канализации, а затем - в реке. Адушкин уточнил, что факт загрязнения был установлен в четверг.
"Нефтепродукты будут собраны, абсорбированы, откачаны и вывезены для утилизации", - добавил он.
Масляное пятно на поверхности реки
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Прокуратура ЯНАО проверит данные о загрязнении реки нефтепродуктами
Как пояснили журналистам в муниципальном управлении массовых коммуникаций, предполагается, что в реку попало около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составляет примерно 250 квадратных метров. В мэрии также заявили, что нефтепродукты могло смыть "большим потоком воды" из-за обильных осадков, выпавших в Сургуте за последние дни.
Это второй подобный случай в Сургуте за последний год. В середине августа 2019-го администрация города сообщала о разливе нефтепродуктов, который образовал на Сайме масляное пятно площадью 2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что нефтепродукты попали в реку также через ливневую канализацию. Причины случившегося не озвучивались, к расследованию инцидента подключались правоохранительные органы.
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Новости - ЭкологияСургутПроисшествия
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