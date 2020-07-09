В Рузе две дороги полностью размыло из-за прорыва дамбы

"Из-за большого потока воды в реке Городянка произошел очень серьезный ее подъем, и водопропускные трубы не выдержали. Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить. Она действительно стала уходить, но параллельно с этим пострадало 5 домов. Пострадало также 4 дороги, 2 из них полностью размыло", - сказал Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, который по поручению Андрея Воробьева выехал на место происшествия.