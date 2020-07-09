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Новости Подмосковья
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В Рузе две дороги полностью размыло из-за прорыва дамбы
Пять домов повреждены и две дороги полностью размыты из-за прорыва дамбы в подмосковной Рузе, сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:21
новости подмосковья
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
руза
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60
Последствия прорыва дамбы в Подмосковье. Видео очевидцев
Пять домов повреждены и две дороги полностью размыты из-за прорыва дамбы в подмосковной Рузе, сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы
2020-07-09T11:42
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), руза, происшествия

В Рузе две дороги полностью размыло из-за прорыва дамбы

11:42 09.07.2020 (обновлено: 18:21 09.07.2020)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пять домов повреждены и две дороги полностью размыты из-за прорыва дамбы в подмосковной Рузе, сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее пресс-служба администрации Рузы рассказала, что из-за прорыва городской дамбы с места происшествия эвакуировали более 50 человек, из которых семеро детей.
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Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео
"Из-за большого потока воды в реке Городянка произошел очень серьезный ее подъем, и водопропускные трубы не выдержали. Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить. Она действительно стала уходить, но параллельно с этим пострадало 5 домов. Пострадало также 4 дороги, 2 из них полностью размыло", - сказал Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, который по поручению Андрея Воробьева выехал на место происшествия.
В настоящий момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, в течение двух суток основная дорога будет восстановлена, а на муниципальную дорогу потребуется около трех-четырех дней. Везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители, рассказал Тресков.
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"Мы не оставим жителей в беде. Сейчас всех переселили, предоставили место для проживания, обеспечили питанием. Параллельно проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери, и затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда", - подчеркнул Тресков.
По данным ведомства, в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации, подтопленными оказались около 60 приусадебных участков и частных домов, отключена подача газа и электричества. Работают все спасательные службы - около 60 человек и 20 единиц техники, дежурят ОВД, МЧС, ГИБДД, развернуты два штаба.
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Новости ПодмосковьяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)РузаПроисшествия
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