Президент Киргизии призвал к сплоченности на фоне вспышки COVID-19

"Я призываю всех к дальнейшей сплоченности, единству, солидарности и взаимопомощи. Ответственность — на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники", - заявил глава государства.

Лидер страны добавил, что в Киргизии, как и во всех странах, на фоне пандемии усиливаются требования народа к власти и выражается недовольство в адрес чиновников. "Я все вижу, все понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения. Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодняшний день является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет. Сейчас нет времени искать виновных. Все силы брошены на то, чтобы сделать все возможное. Будут выполнены все задачи", - заявил президент.