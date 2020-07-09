Президент Киргизии призвал к сплоченности на фоне вспышки COVID-19

БИШКЕК, 9 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в своем обращении призвал граждан к сплоченности и взаимопомощи на фоне вспышки COVID-19 и внебольничной пневмонии в республике.
"Я призываю всех к дальнейшей сплоченности, единству, солидарности и взаимопомощи. Ответственность — на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники", - заявил глава государства.
По словам Жээнбекова, жизнь и здоровье каждого гражданина является вопросом государственного значения. "От чиновников на ответственных должностях я требую неустанной работы по сохранению здоровья наших граждан. Ситуация в стране находится лично под моим контролем и совета безопасности", - подчеркнул он.
Лидер страны добавил, что в Киргизии, как и во всех странах, на фоне пандемии усиливаются требования народа к власти и выражается недовольство в адрес чиновников. "Я все вижу, все понимаю. У нас немало проблем. И я, как и каждый из вас, хочу скорейшего их разрешения. Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодняшний день является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет. Сейчас нет времени искать виновных. Все силы брошены на то, чтобы сделать все возможное. Будут выполнены все задачи", - заявил президент.
По данным минздрава, на сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 8847. Умерли 116 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента. Общее количество смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 310.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.