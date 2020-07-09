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Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
Обыск у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа, заявил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:19
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, происшествия

Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа

11:29 09.07.2020 (обновлено: 14:19 09.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Галямина
Юлия Галямина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юлия Галямина. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Обыск у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа, заявил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.

"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — сказал он.

Ранее адвокат рассказал, что обыски проходят в квартире Галяминой и у членов "Открытой России" — организации, основанной бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
Год назад Генпрокуратура сообщила о расследовании "третьего дела ЮКОСа", по которому Ходорковского и других бывших владельцев и работников компании обвиняют в отмывании денег и хищении акций. По данным ведомства, с 1995 по 2003 год эти хищения составили более шести миллиардов долларов.
Павел Ходорковский
21 ноября 2019, 15:27Акценты
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Открытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийПроисшествия
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