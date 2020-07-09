https://ria.ru/20200709/1574100469.html
Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
Обыск у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа, заявил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:29
2020-07-09T14:19
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
происшествия
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4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, происшествия