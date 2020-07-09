Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа

"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — сказал он.

Год назад Генпрокуратура сообщила о расследовании "третьего дела ЮКОСа", по которому Ходорковского и других бывших владельцев и работников компании обвиняют в отмывании денег и хищении акций. По данным ведомства, с 1995 по 2003 год эти хищения составили более шести миллиардов долларов.