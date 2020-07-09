Евреи вступили в пост в память о разрушении храма Иерусалима

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с наступившим строгим постом по случаю разрушения древнего Иерусалимского храма и изгнания евреев из израильской земли, отметив, что это возможность "путем раскаяния изменить наше будущее".

Пост 17 тамуза (дата еврейского календаря) начался в четверг с рассвета и закончится с появлением звезд. Его точное время зависит от географического расположения. В Москве он продлится с 00:35 до 22:08, в эти часы строго запрещено пить и есть. От поста освобождены дети, кормящие и беременные женщины, а также больные, даже если им не угрожает опасность.

"Это не просто повод вспомнить трагическое прошлое, повлиявшее на весь ход будущей истории, но, в первую очередь, это повод, чтобы путем раскаяния изменить наше будущее", - говорится в обращении раввина Александра Бороды, который распространила пресс-служба ФЕОР.

Президент ФЕОР напомнил, что в этот особый период в еврейских общинах читают книги пророков, рассказывающие об изгнаниях и бедствиях, постигших еврейский народ.

В день 17 Тамуза, в VI веке до нашей эры, войском вавилонского правителя Навуходоносора II была пробита городская стена Иерусалима, что через три недели привело к разрушению Храма. В память о тех событиях во все эти дни принято соблюдать некоторые ограничения, подчеркивающие траурный характер этого времени.

По словам Бороды, именно в нравственности, в исполнении заповедей, в умножении любви к ближнему утверждается сила народа, его устойчивость к внешним врагам и его будущее. Духовная крепость, следование путям Всевышнего оберегает и охраняет не только отдельно взятого человека, но и общество в целом, отметил религиозный лидер.