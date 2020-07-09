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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200709/1574100439.html
Евреи вступили в пост в память о разрушении храма Иерусалима
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с наступившим строгим постом по случаю разрушения древнего Иерусалимского храма... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:30
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
иерусалим
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, иерусалим

Евреи вступили в пост в память о разрушении храма Иерусалима

11:29 09.07.2020 (обновлено: 11:30 09.07.2020)
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил иудеев с наступившим строгим постом по случаю разрушения древнего Иерусалимского храма и изгнания евреев из израильской земли, отметив, что это возможность "путем раскаяния изменить наше будущее".
Пост 17 тамуза (дата еврейского календаря) начался в четверг с рассвета и закончится с появлением звезд. Его точное время зависит от географического расположения. В Москве он продлится с 00:35 до 22:08, в эти часы строго запрещено пить и есть. От поста освобождены дети, кормящие и беременные женщины, а также больные, даже если им не угрожает опасность.
"Это не просто повод вспомнить трагическое прошлое, повлиявшее на весь ход будущей истории, но, в первую очередь, это повод, чтобы путем раскаяния изменить наше будущее", - говорится в обращении раввина Александра Бороды, который распространила пресс-служба ФЕОР.
Президент ФЕОР напомнил, что в этот особый период в еврейских общинах читают книги пророков, рассказывающие об изгнаниях и бедствиях, постигших еврейский народ.
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В день 17 Тамуза, в VI веке до нашей эры, войском вавилонского правителя Навуходоносора II была пробита городская стена Иерусалима, что через три недели привело к разрушению Храма. В память о тех событиях во все эти дни принято соблюдать некоторые ограничения, подчеркивающие траурный характер этого времени.
По словам Бороды, именно в нравственности, в исполнении заповедей, в умножении любви к ближнему утверждается сила народа, его устойчивость к внешним врагам и его будущее. Духовная крепость, следование путям Всевышнего оберегает и охраняет не только отдельно взятого человека, но и общество в целом, отметил религиозный лидер.
В заключение Борода пожелал всем легкого поста и чтобы скорби с Божьей помощью обратились в радость.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаИерусалим
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