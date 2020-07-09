Вице-мэр Белграда дал первую оценку ущерба от беспорядков

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации Белграда Горан Весич сообщил в четверг, что ущерб лишь от одной ночи двухдневных протестов в столице Сербии составляет более 15 миллионов динаров (около 127 тысяч евро).

В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича

Участники протеста выламывали тротуарную плитку и брусчатку, чтобы бросать в полицию, сломали ограждение Скупщины (парламента), подожгли только в районе парламента и близлежащего министерства культуры не менее шести больших мусорных баков, предварительно перевернув. Были разломаны знаки и указатели, бронеавтомобили полиции также задевали контейнеры. Улицы у Скупщины забросаны камнями, бутылками, отстрелянными патронами слезоточивого газа и дымовыми шашками, сгоревшими фаерами. По словам вице-мэра, коммунальные службы с 4.00 (5.00 мск) приводят центр города в порядок уже второе утро.

"Ущерб, который хулиганы лишь за вчерашнюю (со вторника на среду) ночь нанесли Белграду, составляет 15 миллионов евро (около 127 тысяч евро) сегодня к вечеру учтем урон, который эти бандиты нанесли этой ночью", - написал в четверг Весич в Facebook.

Он подчеркнул, что на предполагаемых организаторов протестов – оппозиционных активистов - будет заведено уголовное дело. По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции.