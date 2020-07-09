Вице-мэр Белграда дал первую оценку ущерба от беспорядков

В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича.
8 июля, 17:51Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Участники протеста выламывали тротуарную плитку и брусчатку, чтобы бросать в полицию, сломали ограждение Скупщины (парламента), подожгли только в районе парламента и близлежащего министерства культуры не менее шести больших мусорных баков, предварительно перевернув. Были разломаны знаки и указатели, бронеавтомобили полиции также задевали контейнеры. Улицы у Скупщины забросаны камнями, бутылками, отстрелянными патронами слезоточивого газа и дымовыми шашками, сгоревшими фаерами. По словам вице-мэра, коммунальные службы с 4.00 (5.00 мск) приводят центр города в порядок уже второе утро.
"Ущерб, который хулиганы лишь за вчерашнюю (со вторника на среду) ночь нанесли Белграду, составляет 15 миллионов евро (около 127 тысяч евро) сегодня к вечеру учтем урон, который эти бандиты нанесли этой ночью", - написал в четверг Весич в Facebook.
Он подчеркнул, что на предполагаемых организаторов протестов – оппозиционных активистов - будет заведено уголовное дело. По данным службы скорой помощи, при беспорядках в столице Сербии в ночь на четверг различные травмы получили 36 человек, из которых 19 – сотрудники полиции.
Утром в четверг Белград вернулся к нормальной жизни, коммунальщики почти расчистили окрестности парламента. Характерно для балканской столицы, что и в момент разгона протестующих ночью, когда по улицам центра города двигались шеренги полиции, джипы и бронеавтомобили, конная полиция, расползался дым и слезоточивый газ, кафе были открыты, в них продолжали сидеть посетители и звучать музыка.