МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона, в ЦОДД оборудовали два автомобиля для работы маломобильных категорий граждан, сообщил журналистам в четверг заместитель начальника Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Егор Чернов.
"Первым шагом был набор людей в отдел обработки данных дирекции фотовидеофиксации. Сейчас мы делаем второй шаг, потому что специальность водителя довольно активная, она подразумевает управление автомобилем. В настоящей момент мы оборудовали два автомобиля ручным управлением - это рычаг, который управляет педалями газ и тормоз и позволяет управлять автомобилем без помощи ног", - рассказал Чернов.
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Он отметил, что пока маломобильный водитель только один, но при необходимости в ЦОДД готовы оборудовать и дополнительные автомобили, если специальность водителя будет востребована среди маломобильных граждан. Переоборудованный автомобиль могут водить не только маломобильные граждане, но и водители без ограничений по здоровью.
При этом советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов добавил, что департамент транспорта активно участвует в общероссийской программе "Доступная среда", немало внимания обращая на то, чтобы маломобильные граждане, как и немаломобильные, могли трудоустроиться.
"Сегодня уже в сервисном центре Московского транспорта работает несколько маломобильных человек на инвалидных кресло-колясках. Они выполняют ту же работу, что и немаломобильные. Для них полностью адаптирован данный центр", - сообщил Смирнов.
Он уточнил, что во многие организации маломобильные граждане привлекаются в качестве экспертов по доступной среде, например, в метрополитене трудятся пять таких сотрудников - незрячих, глухих, на колясках, а в АМПП - сотрудники на инвалидных колясках осматривают улицы на предмет доступности.