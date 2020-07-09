Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона

"Первым шагом был набор людей в отдел обработки данных дирекции фотовидеофиксации. Сейчас мы делаем второй шаг, потому что специальность водителя довольно активная, она подразумевает управление автомобилем. В настоящей момент мы оборудовали два автомобиля ручным управлением - это рычаг, который управляет педалями газ и тормоз и позволяет управлять автомобилем без помощи ног", - рассказал Чернов.

Он отметил, что пока маломобильный водитель только один, но при необходимости в ЦОДД готовы оборудовать и дополнительные автомобили, если специальность водителя будет востребована среди маломобильных граждан. Переоборудованный автомобиль могут водить не только маломобильные граждане, но и водители без ограничений по здоровью.