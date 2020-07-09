Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574100243.html
Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона
Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона, в ЦОДД оборудовали два автомобиля для работы маломобильных категорий граждан, сообщил... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:24
центр организации дорожного движения (цодд)
администратор московского парковочного пространства
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49900/66/499006649_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_73c2137aa49cb2e79d923934f493efe0.jpg
https://ria.ru/20200707/1574030632.html
https://ria.ru/20200707/1573989809.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/49900/66/499006649_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_73c2137aa49cb2e79d923934f493efe0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/49900/66/499006649_169:0:2836:2000_1400x0_80_0_0_5cba2af2d4ead303120ae0f9f61ebe33.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/49900/66/499006649_503:0:2503:2000_1400x0_80_0_0_566c4852cbdca0f42cbf3a7904bb4fb8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), администратор московского парковочного пространства, москва, общество

Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона

11:24 09.07.2020
264
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона, в ЦОДД оборудовали два автомобиля для работы маломобильных категорий граждан, сообщил журналистам в четверг заместитель начальника Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения правительства Москвы Егор Чернов.
"Первым шагом был набор людей в отдел обработки данных дирекции фотовидеофиксации. Сейчас мы делаем второй шаг, потому что специальность водителя довольно активная, она подразумевает управление автомобилем. В настоящей момент мы оборудовали два автомобиля ручным управлением - это рычаг, который управляет педалями газ и тормоз и позволяет управлять автомобилем без помощи ног", - рассказал Чернов.
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
7 июля, 22:21
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Он отметил, что пока маломобильный водитель только один, но при необходимости в ЦОДД готовы оборудовать и дополнительные автомобили, если специальность водителя будет востребована среди маломобильных граждан. Переоборудованный автомобиль могут водить не только маломобильные граждане, но и водители без ограничений по здоровью.
При этом советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов добавил, что департамент транспорта активно участвует в общероссийской программе "Доступная среда", немало внимания обращая на то, чтобы маломобильные граждане, как и немаломобильные, могли трудоустроиться.
"Сегодня уже в сервисном центре Московского транспорта работает несколько маломобильных человек на инвалидных кресло-колясках. Они выполняют ту же работу, что и немаломобильные. Для них полностью адаптирован данный центр", - сообщил Смирнов.
Он уточнил, что во многие организации маломобильные граждане привлекаются в качестве экспертов по доступной среде, например, в метрополитене трудятся пять таких сотрудников - незрячих, глухих, на колясках, а в АМПП - сотрудники на инвалидных колясках осматривают улицы на предмет доступности.
Автомобили службы каршеринга Делимобиль
7 июля, 09:48
Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей
600003
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Администратор московского парковочного пространстваМоскваОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Военные корабли в бухте Севастополя
Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Автомобиль Прокуратуры России
В Тульской области обнаружили тело мужчины, привязанное скотчем к дереву
Английская писательница Джоан Роулинг
Легойда: Роулинг досталось за толерантность в истинном смысле этого слова
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Вице-мэр Белграда дал первую оценку ущерба от беспорядков
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Евреи вступили в пост в память о разрушении храма Иерусалима
Юлия Галямина
Обыск у депутата Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
Андрей Пивоваров
В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
Сотрудник полиции
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Стенд Сбербанка
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Адвокат Александр Вершинин
Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
Логотип Google
СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
Лента новостейМолния