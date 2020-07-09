Председатель ЕСПЧ надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью.
Выступая в ходе онлайн-конференции сети HELP 2020, он признался, что уже начинает "привыкать к виртуальным конференциям".
"Это, конечно, интересный опыт", - добавил он.
Спано рассказал, что суду пришлось адаптировать методы работы в связи с пандемией COVID-19.
"В период ограничительных мер во Франции, с середины марта по май, судьи выносили решения по делам посредством письменной процедуры, и за последние пару недель... три слушания в Большой палате прошли дистанционно с представителями правительств и заявителями и даже иногда с третьими лицами, которые выступали из своих столиц", - рассказал он.
"Мы надеемся вернуться к обычным слушаниям осенью", - добавил глава ЕСПЧ.