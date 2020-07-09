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Председатель ЕСПЧ надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью
Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:24
европейский суд по правам человека
франция
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европейский суд по правам человека, франция, в мире

Председатель ЕСПЧ надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью

11:24 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Роберт Спано надеется, что суд вернется к обычным слушаниям осенью.
Выступая в ходе онлайн-конференции сети HELP 2020, он признался, что уже начинает "привыкать к виртуальным конференциям".
"Это, конечно, интересный опыт", - добавил он.
Спано рассказал, что суду пришлось адаптировать методы работы в связи с пандемией COVID-19.
"В период ограничительных мер во Франции, с середины марта по май, судьи выносили решения по делам посредством письменной процедуры, и за последние пару недель... три слушания в Большой палате прошли дистанционно с представителями правительств и заявителями и даже иногда с третьими лицами, которые выступали из своих столиц", - рассказал он.
"Мы надеемся вернуться к обычным слушаниям осенью", - добавил глава ЕСПЧ.
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Европейский суд по правам человекаФранцияВ мире
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