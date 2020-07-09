МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — сказано в сообщении.

Отмечается, что если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. В результате больше не стоит бояться кражи персональных данных. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт, причем остаток по карте виден сразу.

При этом одним из преимуществ оплаты покупок в обычных магазинах через новый сервис будет то, что не потребуется устанавливать дополнительные приложения в свой смартфон — в "Сбербанк Онлайн" все уже есть. Сервис для частных клиентов бесплатный, а для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay аналогичны обычным эквайринговым тарифам и зависят в том числе от сферы деятельности и объемов бизнеса.

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем. При этом зампред правления банка Светлана Кирсанова позже сообщила журналистам, что банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах GooglePay или ApplePay".