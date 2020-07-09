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Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:19
сергей кирсанов
сбербанк россии
герман греф
экономика
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564555184_0:255:3188:2048_1400x0_80_0_0_451cfdbf9b36f7828cebb46cc51ae9f4.jpg
https://ria.ru/20200702/1573785632.html
https://ria.ru/20200630/1573687652.html
А так же этим приложением в твоем телефоне будут пользоваться вирусы и хакеры. А если потерянный телефон попадет в правильные руки ... даже страшно представить как быстро обнулятся все счета и будут выданы все возможные кредиты.
44
Если из банков деньги выводят, уж из телефона как 2 пальца об асфальт.
34
23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564555184_0:255:3188:2048_1400x0_80_0_0_451cfdbf9b36f7828cebb46cc51ae9f4.jpg
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РИА Новости
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сергей кирсанов, сбербанк россии, герман греф, экономика

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

11:20 09.07.2020 (обновлено: 15:19 09.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
"SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — сказано в сообщении.
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Отмечается, что если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. В результате больше не стоит бояться кражи персональных данных. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт, причем остаток по карте виден сразу.
При этом одним из преимуществ оплаты покупок в обычных магазинах через новый сервис будет то, что не потребуется устанавливать дополнительные приложения в свой смартфон — в "Сбербанк Онлайн" все уже есть. Сервис для частных клиентов бесплатный, а для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay аналогичны обычным эквайринговым тарифам и зависят в том числе от сферы деятельности и объемов бизнеса.
Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем. При этом зампред правления банка Светлана Кирсанова позже сообщила журналистам, что банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах GooglePay или ApplePay".
"Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях, удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и, я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции", — говорит глава Сбербанка Герман Греф.
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Сергей КирсановСбербанк РоссииГерман ГрефЭкономика
Популярные комментарии
А так же этим приложением в твоем телефоне будут пользоваться вирусы и хакеры. А если потерянный телефон попадет в правильные руки ... даже страшно представить как быстро обнулятся все счета и будут выданы все возможные кредиты.
9 июля, 16:41
Дмитрий Кошников
26210015
Если из банков деньги выводят, уж из телефона как 2 пальца об асфальт.
9 июля, 16:48
Дмитрий Кошников
2222008
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