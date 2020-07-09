МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
"SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — сказано в сообщении.
Отмечается, что если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. В результате больше не стоит бояться кражи персональных данных. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт, причем остаток по карте виден сразу.
При этом одним из преимуществ оплаты покупок в обычных магазинах через новый сервис будет то, что не потребуется устанавливать дополнительные приложения в свой смартфон — в "Сбербанк Онлайн" все уже есть. Сервис для частных клиентов бесплатный, а для бизнеса тарифы за использование онлайн-оплаты SberPay аналогичны обычным эквайринговым тарифам и зависят в том числе от сферы деятельности и объемов бизнеса.
Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем. При этом зампред правления банка Светлана Кирсанова позже сообщила журналистам, что банк придумал технологию, которая "не сидит на технологических рельсах GooglePay или ApplePay".
"Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях, удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и, я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции", — говорит глава Сбербанка Герман Греф.
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