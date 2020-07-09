Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

Ранее местный портал Е1.ru написал, что на улице Шейкмана в уральской столице двое мужчин, заломив потерпевшему руки, увели его со строительной площадки и силой посадили в автомобиль. Момент похищения был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.