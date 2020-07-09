Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что на улице Шейкмана в уральской столице двое мужчин, заломив потерпевшему руки, увели его со строительной площадки и силой посадили в автомобиль. Момент похищения был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.
"По данному факту отделом полиции №5 УМВД по городу Екатеринбургу проводится проверка. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
Свою проверку организовало и региональное управление СК РФ. Как сообщили в ведомстве, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.