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Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:57
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
екатеринбург, происшествия

Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга

11:20 09.07.2020 (обновлено: 12:57 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что на улице Шейкмана в уральской столице двое мужчин, заломив потерпевшему руки, увели его со строительной площадки и силой посадили в автомобиль. Момент похищения был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.
"По данному факту отделом полиции №5 УМВД по городу Екатеринбургу проводится проверка. По ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сказала собеседница агентства.
Свою проверку организовало и региональное управление СК РФ. Как сообщили в ведомстве, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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