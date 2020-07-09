Умерла женщина, пострадавшая при хлопке газа в доме в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Кирове, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 5-м этаже дома №6 по улице Орджоникидзе в Октябрьском районе Кирова 2 июля в 17.15, в двух квартирах были частично повреждены межкомнатные перегородки, выбиты окна. В результате происшествия пострадали две женщины, одной из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, вторая была госпитализирована в отделение реанимации.
"Пациентка скончалась 8 июля", - сообщили в минздраве.
По сообщению администрации Кирова, продолжается ликвидация последствий взрыва газа. На время восстановительных работ жильцам пострадавших квартир предложено жилье в маневренном фонде. Кроме того, по заключению экспертной комиссии, в доме необходимо провести капитальный ремонт. Данный вопрос будет решаться на уровне администрации города и министерства энергетики и ЖКХ Кировской области. В ближайшее время будут проведены работы по укреплению пострадавших квартир.