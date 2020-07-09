Умерла женщина, пострадавшая при хлопке газа в доме в Кирове

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 5-м этаже дома №6 по улице Орджоникидзе в Октябрьском районе Кирова 2 июля в 17.15, в двух квартирах были частично повреждены межкомнатные перегородки, выбиты окна. В результате происшествия пострадали две женщины, одной из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, вторая была госпитализирована в отделение реанимации.