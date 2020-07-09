Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574099859.html
Хабриева оценила важность поправок к Конституции
С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:18
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://ria.ru/20200709/1574095911.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_30:0:2759:2047_1400x0_80_0_0_e6514f5fcd81aadd4d86a89ffb89bf9e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_371:0:2418:2047_1400x0_80_0_0_e966d44866346e106e40d49467dfb0ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
талия хабриева, политика

Хабриева оценила важность поправок к Конституции

11:18 09.07.2020
140
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства, чего не было с 1993 года, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам Талия Хабриева.
По ее словам, новый конституционный цикл задаёт параметры не только российскому законодательству и его модернизации, но и всей правовой системе в целом.
"Появился новый формат воздействия конституции на законодательство. В ряде случаев конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства. Например, социального законодательства, отчасти конституционного законодательства. Такого мы не наблюдали с момента принятия конституции в 1993 году", - сказала Хабриева на заседании президиума Совета законодателей РФ на тему "Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ".
Она добавила, что некоторые законодательные массивы также впервые получили конституционную основу.
"Это законодательство о сельском хозяйстве, о молодежи, о волонтерстве. С одной стороны, это очень позитивно, потому что это даёт импульс для развития этих массивов, но с другой стороны появляются конституционные границы на усмотрение законодателя по наполнению содержательному этих правовых массивов, это более высокая ответственность", - подчеркнула Хабриева.
Дмитрий Медведев
Вчера, 10:18
Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
5000011
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваПолитика
Рекомендуем
Адвокат Александр Вершинин
Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок
Украинский пограничник
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 117
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Умерла женщина, пострадавшая при хлопке газа в доме в Кирове
Сотрудник полиции
Полиция проверит информацию о похищении мужчины в центре Екатеринбурга
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, будет ли делать прививку от COVID-19
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Дмитрий Медведев
Медведев оценил влияние удаленки на работу губернаторов
Дмитрий Медведев
Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин: после принятия поправок нужен анализ международных соглашений
Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал ситуацию в США
Здание Верховной Рады Украины
В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
Лента новостейМолния