https://ria.ru/20200709/1574099859.html
Хабриева оценила важность поправок к Конституции
С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:18
2020-07-09T11:18
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://ria.ru/20200709/1574095911.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_30:0:2759:2047_1400x0_80_0_0_e6514f5fcd81aadd4d86a89ffb89bf9e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_371:0:2418:2047_1400x0_80_0_0_e966d44866346e106e40d49467dfb0ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
талия хабриева, политика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства, чего не было с 1993 года, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам Талия Хабриева
.
По ее словам, новый конституционный цикл задаёт параметры не только российскому законодательству и его модернизации, но и всей правовой системе в целом.
"Появился новый формат воздействия конституции на законодательство. В ряде случаев конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства. Например, социального законодательства, отчасти конституционного законодательства. Такого мы не наблюдали с момента принятия конституции в 1993 году", - сказала Хабриева на заседании президиума Совета законодателей РФ на тему "Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ".
Она добавила, что некоторые законодательные массивы также впервые получили конституционную основу.
"Это законодательство о сельском хозяйстве, о молодежи, о волонтерстве. С одной стороны, это очень позитивно, потому что это даёт импульс для развития этих массивов, но с другой стороны появляются конституционные границы на усмотрение законодателя по наполнению содержательному этих правовых массивов, это более высокая ответственность", - подчеркнула Хабриева.