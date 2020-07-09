Хабриева оценила важность поправок к Конституции

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства, чего не было с 1993 года, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам С принятием поправок появился новый формат воздействия конституции на законодательство, в некоторых случаях конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства, чего не было с 1993 года, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам Талия Хабриева

По ее словам, новый конституционный цикл задаёт параметры не только российскому законодательству и его модернизации, но и всей правовой системе в целом.

"Появился новый формат воздействия конституции на законодательство. В ряде случаев конституционные новеллы формируют стратегию развития целых областей законодательства. Например, социального законодательства, отчасти конституционного законодательства. Такого мы не наблюдали с момента принятия конституции в 1993 году", - сказала Хабриева на заседании президиума Совета законодателей РФ на тему "Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ".

Она добавила, что некоторые законодательные массивы также впервые получили конституционную основу.