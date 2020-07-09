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Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину
Пресненский суд Москвы в четверг продлил на три месяца домашний арест адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинина по... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:17
александр вершинин
дело экс-министра абызова
сергей вершинин
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр вершинин, дело экс-министра абызова, сергей вершинин, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, москва, происшествия

Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину

11:17 09.07.2020
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинАдвокат Александр Вершинин
Адвокат Александр Вершинин
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Адвокат Александр Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг продлил на три месяца домашний арест адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинина по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Вершинину до 16 октября", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщал адвокат Алексей Кирсанов, Вершинину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, выразившееся в передаче им 300 тысяч долларов от одного человека для другого. При этом первый проходит по делу потерпевшим: он посчитал, что его обманывают, и написал заявление.
Вершинин – адвокат известных фигурантов, в том Абызова и экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину в покушении на мошенничество и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.
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26 июня, 15:22
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Александр ВершининДело экс-министра АбызоваСергей ВершининОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовМоскваПроисшествия
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