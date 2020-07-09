Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину

Как ранее сообщал адвокат Алексей Кирсанов, Вершинину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, выразившееся в передаче им 300 тысяч долларов от одного человека для другого. При этом первый проходит по делу потерпевшим: он посчитал, что его обманывают, и написал заявление.