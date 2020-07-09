Суд продлил домашний арест адвокату Абызова Вершинину

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в четверг продлил на три месяца домашний арест адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александра Вершинина по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Вершинину до 16 октября", - сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщал адвокат Алексей Кирсанов, Вершинину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, выразившееся в передаче им 300 тысяч долларов от одного человека для другого. При этом первый проходит по делу потерпевшим: он посчитал, что его обманывают, и написал заявление.
Вершинин – адвокат известных фигурантов, в том Абызова и экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину в покушении на мошенничество и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.
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