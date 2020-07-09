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В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 117
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 117, из них два летальных, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 117

11:16 09.07.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 117, из них два летальных, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"За прошедшие сутки подтверждены три новых случая инфицирования пограничников… На 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксированы 117 положительных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, из общего числа заболевших 81 человек уже выздоровел, еще 34 продолжают лечение, два умерли. Также под контролем медиков находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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