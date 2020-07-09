В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 117

"За прошедшие сутки подтверждены три новых случая инфицирования пограничников… На 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксированы 117 положительных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из общего числа заболевших 81 человек уже выздоровел, еще 34 продолжают лечение, два умерли. Также под контролем медиков находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.