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Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:15
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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борис игнатьев, новости - туризм, снг

Россия может возобновить международное авиасообщение в августе

11:15 09.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ, сообщил журналистам в четверг президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", - сказал он.
Игнатьев добавил, что первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.
"Это даст нам возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема. Скорее всего, это будут страны СНГ", - отметил президент Российского союза туриндустрии.
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