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Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Севастопольскую бухту временно перекроют днем в четверг из-за прохода подводной лодки Черноморского флота, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:07
2020-07-09T11:07
севастополь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия