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Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Севастопольскую бухту временно перекроют днем в четверг из-за прохода подводной лодки Черноморского флота, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:07
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севастополь, происшествия

Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки

11:07 09.07.2020
1572
© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Севастопольскую бухту временно перекроют днем в четверг из-за прохода подводной лодки Черноморского флота, сообщает пресс-служба правительства города.
"Рейд через Севастопольскую бухту будет временно перекрыт по причине прохода подводной лодки Черноморского флота", - говорится в сообщении.
После этого движение катеров и парома возобновится.
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СевастопольПроисшествия
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