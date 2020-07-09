В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 141

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19. Умерли инфицированные пациенты 52, 67, 82 и 87 лет. Таким образом, на сегодня зафиксирован 141 летальный исход пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 88 человек, еще 53 – от других причин", — говорится в сообщении.