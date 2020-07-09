Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574099108.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 141
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 141, сообщается на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 141

11:06 09.07.2020
263
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 141, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от COVID-19. Умерли инфицированные пациенты 52, 67, 82 и 87 лет. Таким образом, на сегодня зафиксирован 141 летальный исход пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 88 человек, еще 53 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4225 случаев заражения COVID-19, в том числе 70 за последние сутки, выздоровели 3167 человек, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПермский крайОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Красноярском крае задержали организаторов сети подпольных казино
Военные корабли в бухте Севастополя
Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Эксперт рассказал о целях визита президента Мексики в США
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса превысило 90
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок
Украинский пограничник
В погранслужбе Украины число случаев COVID-19 достигло 117
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о введеных в строй больницах во время пандемии
Михаил Игнатьев
Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии
Хабаровск
В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
Крымская железная дорога
Российские туристы стали покупать билеты в два раза активнее
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
Россия может возобновить международное авиасообщение в августе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния