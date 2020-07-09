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В Красноярском крае задержали организаторов сети подпольных казино
Полицейские накрыли в Красноярском крае банду, организовавшую сеть подпольных игровых клубов, доход от которых превысил 83 миллиона рублей, сообщила официальный РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:19
ирина волк
красноярский край
железногорск
калининград
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ирина волк, красноярский край, железногорск , калининград, происшествия

В Красноярском крае задержали организаторов сети подпольных казино

11:06 09.07.2020 (обновлено: 11:19 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полицейские накрыли в Красноярском крае банду, организовавшую сеть подпольных игровых клубов, доход от которых превысил 83 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации и проведении азартных игр", - сказала Волк.
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По ее словам, в состав банды входили организаторы, крупье, администраторы игорных залов. Злоумышленники открыли более 10 подпольных клубов в Красноярске и Железногорске.
"По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей", - пояснила Волк.
Полицейские задержали 12 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Как сообщила РИА Новости официальный представитель регионального ГСУСК Ольга Шаманская, еще двое подозреваемых находятся в розыске. По ее данным, уголовное дело возбуждено в отношении 14 жителей Красноярского края в возрасте от 27 до 35 лет.
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: в Приморье, на Алтае, под Калининградом, в Сочи и Крыму.
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Ирина ВолкКрасноярский крайЖелезногорскКалининградПроисшествия
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