В Красноярском крае задержали организаторов сети подпольных казино

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Полицейские накрыли в Полицейские накрыли в Красноярском крае банду, организовавшую сеть подпольных игровых клубов, доход от которых превысил 83 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации и проведении азартных игр", - сказала Волк.

По ее словам, в состав банды входили организаторы, крупье, администраторы игорных залов. Злоумышленники открыли более 10 подпольных клубов в Красноярске и Железногорске

"По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей", - пояснила Волк.

Полицейские задержали 12 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр", санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель регионального ГСУСК Ольга Шаманская, еще двое подозреваемых находятся в розыске. По ее данным, уголовное дело возбуждено в отношении 14 жителей Красноярского края в возрасте от 27 до 35 лет.