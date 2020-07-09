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Эксперт рассказал о целях визита президента Мексики в США
Официальный визит президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в США призван укрепить его пошатнувшиеся политические позиции, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:05
андрес мануэль лопес обрадор
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мексика
сша
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андрес мануэль лопес обрадор, канада, мексика, сша, в мире

Эксперт рассказал о целях визита президента Мексики в США

11:05 09.07.2020
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 9 июл - РИА Новости. Официальный визит президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в США призван укрепить его пошатнувшиеся политические позиции, заявил РИА Новости эксперт Мексиканского совета по международным отношениям, доктор международных отношений Адольфо Лаборде.
"Поездка президента Обрадора в США - это ответ на приглашение господина Трампа, но также и часть его политической стратегии. Она позволит ему укрепить позиции ввиду падающего числа сторонников - уровень его поддержки снизился", - сказал Лаборде.
Формальным поводом к визиту, который состоялся в среду, стало вступление в силу нового договора о свободной торговле между Мексикой, Канадой и США, однако канадский премьер Жастин Трюдо воздержался от участия в протокольных трехсторонних мероприятиях.
Критики в обеих странах указывали накануне встречи, что она проходит в предвыборный период в США, а Лопес Обрадор таким образом открыто выступает в поддержку Трампа. Кроме того, перелет делегации высшего уровня коммерческим авиарейсом имеет неоправданно высокие санитарные риски в условиях пандемии коронавируса.
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По мнению Лаборде, факт визита в Белый дом, несмотря на неоднозначное отношение к этому историческому событию, подчеркивает стремление президента выстраивать уважительные отношения двух суверенных государств, хотя никаких значимых заявлений по актуальным вопросам двусторонних отношений сделано не было.
"Этот визит имеет, прежде всего, политический характер, однако неясной остается реальная политика между двумя странами по многим вопросам - строительства стены и миграции, поддержки молодежи и другим", - добавил эксперт.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор совершил накануне свой первый зарубежный визит за 18 месяцев президентства. После избрания он неоднократно подчеркивал, что занимается в первую очередь вопросами внутреннего развития страны, а международные встречи на высшем уровне не являются его приоритетом.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорКанадаМексикаСШАВ мире
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