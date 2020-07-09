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В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну
Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал антиправительственные выступления в стране. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T11:53
александр вулин
сербия
в мире
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Да какие американцы? В Сербии безработица более 20% .
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сербия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Разгон протестующих у здания парламента в Белграде
Протестующих у здания парламента в Белграде разогнали с использованием кавалерии и бронеавтомобилей. Где-то полицейских остановили лики святых.
2020-07-09T11:05
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60
александр вулин, сербия, в мире

В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну

11:05 09.07.2020 (обновлено: 11:53 09.07.2020)
7690
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал антиправительственные выступления в стране.

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента. — Прим. ред.), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизнь и имущество граждан", — сказал министр.

По его словам, теми, кто пытается начать госпереворот, движет "ненависть к президенту Александру Вучичу, каждому члену его семьи и каждому, кто стоит с ним на одной стороне в политике".
Акции протеста начались в Сербии 7 июля: недовольные эпидемиологической ситуацией в республике и действиями властей, направленными на борьбу с коронавирусом, вышли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с пятницы по понедельник из-за роста числа зараженных SARS-CoV-2.
Начались столкновения с органами правопорядка, в результате пострадали около 43 полицейских, было сожжено пять служебных автомобилей. Также различные травмы получили более 20 граждан, 24 демонстрантов задержали.
Вучич назвал ночные беспорядки в столице грубейшим политическим насилием за последние несколько лет и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из соседних стран. Ущерб городу за первый день оценили в 127 тысяч евро.
Демонстрации продолжились в среду: в частности, митингующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и журналистов. Они требовали предоставить правдивые сведения о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который, по их мнению, необъективно освещает действия оппозиции. Также акции протеста прошли в других городах страны.
Президент Сербии Александр Вучич
8 июля, 17:51
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
13055317017
Обсудить 49
Александр ВулинСербияВ мире
Популярные комментарии
Американцы мутят.....
9 июля, 11:46
Арсений Новиков
610002104
Да какие американцы? В Сербии безработица более 20% .
9 июля, 13:52
Павлуша Кукакин
94011126
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