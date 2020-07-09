В Минобороны Сербии беспорядки назвали попыткой начать гражданскую войну

БЕЛГРАД, 9 июл — РИА Новости. Глава Министерства обороны Глава Министерства обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал антиправительственные выступления в стране.

"У нас страшное насилие на улицах, есть попытка госпереворота, есть попытка насильственного захвата власти и попытка вызвать гражданскую войну в Сербии. Это нельзя по-другому описать и объяснить. Нет никаких причин, чтобы поджечь здание Скупщины (парламента. — Прим. ред.), поджечь Городскую управу Нови-Сада, нападать на полицию, избивать людей на улицах, поставить под угрозу жизнь и имущество граждан", — сказал министр.

По его словам, теми, кто пытается начать госпереворот, движет "ненависть к президенту Александру Вучичу, каждому члену его семьи и каждому, кто стоит с ним на одной стороне в политике".

Акции протеста начались в Сербии 7 июля: недовольные эпидемиологической ситуацией в республике и действиями властей, направленными на борьбу с коронавирусом, вышли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент Александр Вучич объявил о введении комендантского часа с пятницы по понедельник из-за роста числа зараженных SARS-CoV-2

Начались столкновения с органами правопорядка, в результате пострадали около 43 полицейских, было сожжено пять служебных автомобилей. Также различные травмы получили более 20 граждан, 24 демонстрантов задержали.

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Вучич назвал ночные беспорядки в столице грубейшим политическим насилием за последние несколько лет и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из соседних стран. Ущерб городу за первый день оценили в 127 тысяч евро.