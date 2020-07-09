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В Тверской области число жертв коронавируса превысило 90
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 88 до 91, число заболевших приблизилось к 4 тысячам,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:59
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса превысило 90

10:59 09.07.2020
99
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло с 88 до 91, число заболевших приблизилось к 4 тысячам, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 8 июля количество летальных исходов выросло до 88.
"Девяносто один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего - 3971. Выздоровели 3136 пациентов.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТверская областьОбщество
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