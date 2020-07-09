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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574098553.html
Мурашко рассказал о введеных в строй больницах во время пандемии
Программа по развитию инфекционной службы формируется в России, за время пандемии введена в строй 21 инфекционная больница, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1400x0_80_0_0_d1e986ab746424fe78d529180c160ef9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал о введеных в строй больницах во время пандемии

10:58 09.07.2020
189
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Программа по развитию инфекционной службы формируется в России, за время пандемии введена в строй 21 инфекционная больница, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Последние несколько месяцев ознаменовались тем, что была борьба с коронавирусной инфекцией. Введена уже 21 больница инфекционного профиля и продолжают вводиться. В целом сегодня формируется программа по развитию инфекционной службы ",- сказал Мурашко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоОбщество
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