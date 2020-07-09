https://ria.ru/20200709/1574098460.html
Сбор урожая ранней капусты стартовал в Подмосковье
Порядка 120 тонн ранней капусты собрано аграриями Московской области в июле, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Подмосковья. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:58
2020-07-09T10:58
новости подмосковья
андрей разин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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андрей разин
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Порядка 120 тонн ранней капусты собрано аграриями Московской области в июле, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Подмосковья.
"Сезон уборки урожая молодой капусты начался. В этом году была затяжная весна, не очень теплый май и дождливый, нежаркий июнь. Кроме того, коронавирус несколько отодвинул сроки уборки. Несмотря на это, мы вырастили неплохой и качественный урожай и начали поставки ранних сортов на прилавки сетей и рынков. На сегодняшний день в регионе собрано порядка 120 тонн ранней капусты", – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Так, по его словам, в городском округе Серпухов аграрии убрали два гектара и собрали 55 тонн ранней капусты, в Озёрах также с площади 2 гектара и собрали более 65 тонн.