Сбор урожая ранней капусты стартовал в Подмосковье

"Сезон уборки урожая молодой капусты начался. В этом году была затяжная весна, не очень теплый май и дождливый, нежаркий июнь. Кроме того, коронавирус несколько отодвинул сроки уборки. Несмотря на это, мы вырастили неплохой и качественный урожай и начали поставки ранних сортов на прилавки сетей и рынков. На сегодняшний день в регионе собрано порядка 120 тонн ранней капусты", – приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.