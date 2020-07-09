Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574098436.html
Крашенинников назвал сроки внесения проекта об отчуждении территории
Поправки в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий внесут в Госдуму в ближайшее время, они в высокой степени готовности,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T10:58
россия
павел крашенинников
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://ria.ru/20200708/1574081306.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2593:1458_1400x0_80_0_0_84b2ec38291538a31b088f0ea84d6881.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_0:0:2585:1939_1400x0_80_0_0_a5a742435425bfc527f5c71791e49d94.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/23/1563552305_181:0:2120:1939_1400x0_80_0_0_aed92884a990aeb10b6da131f16a739e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников назвал сроки внесения проекта об отчуждении территории

10:58 09.07.2020
166
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поправки в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий внесут в Госдуму в ближайшее время, они в высокой степени готовности, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее он сообщил о том, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности. Депутат уточнил, что в развитие нормы о территориальной целостности разработаны три проекта с изменениями в УК, УПК, КоАП и в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду.
"В ближайшее время ожидаем внесение этих текстов", - сказал Крашенинников на внеочередном заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации.
Он напомнил, что проекты направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Законопроекты, по его словам, находятся в высокой степени готовности.
Крымский политолог Александр Форманчук
8 июля, 20:52
Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
1200000
Обсудить 0
РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о введеных в строй больницах во время пандемии
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса превысило 90
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1319
США
Флойд при задержании сказал полицейским "я не могу дышать" более 20 раз
Военные корабли в бухте Севастополя
Бухту Севастополя временно перекроют из-за прохода подлодки
Здание Верховной Рады Украины
В AgoraVox высмеяли заявление Киева о "вторжении" России
Полицейские и участники акции протеста в Гонконге
Новая Зеландия пересмотрит отношения с Гонконгом
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о требуемых изменениях после принятия поправок
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В Китае оценили позицию Австралии по Гонконгу
Сергей Фургал
Источник: преступников, указавших на Фургала, задержали в прошлом году
Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем занимается его сын
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Эксперт рассказал о целях визита президента Мексики в США
Михаил Игнатьев
Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии
Крымская железная дорога
Российские туристы стали покупать билеты в два раза активнее
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
Москвич с ограниченными возможностями впервые стал водителем паркона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
07:39В Москве откроется масштабная выставка о Нюрнбергском процессе
07:39В Кировской области один человек погиб при хлопке газа в жилом доме
07:39В Кузбассе число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 13
07:36В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Лента новостейМолния