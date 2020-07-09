Крашенинников назвал сроки внесения проекта об отчуждении территории

Ранее он сообщил о том, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности. Депутат уточнил, что в развитие нормы о территориальной целостности разработаны три проекта с изменениями в УК, УПК, КоАП и в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду.