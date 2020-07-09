Крашенинников назвал сроки внесения проекта об отчуждении территории

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Поправки в КоАП, УК и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий внесут в Госдуму в ближайшее время, они в высокой степени готовности, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее он сообщил о том, что подготовлен первый пакет законопроектов во исполнение обновленной конституции, а именно, в обеспечение "железобетонной" поправки о защите территориальной целостности. Депутат уточнил, что в развитие нормы о территориальной целостности разработаны три проекта с изменениями в УК, УПК, КоАП и в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду.
"В ближайшее время ожидаем внесение этих текстов", - сказал Крашенинников на внеочередном заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации.
Он напомнил, что проекты направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Законопроекты, по его словам, находятся в высокой степени готовности.
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